Каталог
WhatsApp
+7 (495) 108-20-02
+7 (495) 108-20-02
Контактный центр
+7 (812) 309-58-02
Контактный центр
+7 (800) 777-70-02
Звонок бесплатный
Заказать звонок
Почта
eshop@minervoda.ru
Время работы
Пн—Пт 09:00—20:00
Сб 10:00—20:00
Вс выходной день
Заказать звонок

Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Регистрация
Войти
0
Корзина
Ваш город Москва?
+7 (495) 108-20-02
+7 (495) 108-20-02
Контактный центр
+7 (812) 309-58-02
Контактный центр
+7 (800) 777-70-02
Звонок бесплатный
Заказать звонок
Почта
eshop@minervoda.ru
Время работы
Пн—Пт 09:00—20:00
Сб 10:00—20:00
Вс выходной день
Заказать звонок
Каталог
WhatsApp

Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.

Регистрация
Войти
0
Корзина
  1. Главная
  2. О компании

О компании

ООО «Родник» – единственный дистрибьютор чешских и сербских минеральных вод на территории России, Белоруссии и Казахстана. Имеет официального представителя — интернет-магазин ООО «Лечебные Воды».

20 лет
активный участник водного рынка
12 видов
природных минеральных вод
Лучшие источники
европейских бальнеологических курортов
3 мировых завода-производителя
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
(Чешская Республика)
VINCENTKA a.s.
(Чешская Республика)
PLANINKA a.d.
(Сербия)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вся продукция сертифицирована

Вся продукция ООО «Лечебные воды» сертифицирована, прошла клинические испытания в ведущих медицинских учреждениях России и рекомендована РНЦ восстановительной медицины и курортологии РФ. Нас знают и любят врачи. Вода разливается непосредственно на источниках и искусственно не газируется. Мы предлагаем минеральные воды из Чехии и Сербии — с проверенными лечебными свойствами и неизменным качеством.

Эксклюзивные продукты

Мы тщательно выбираем партнеров и продукты, которые попадут на полки нашего интернет-магазина. Для нас важен состав, лечебные свойства и эксклюзивность продукта. Выбирая наш магазин, вы выбираете только самые качественные и уникальные товары от лучших производителей мира. У нас вы можете купить минеральную воду оптом и в розницу — с доставкой по всей России и персональным подходом к каждому клиенту.

Гарантия низкой цены

Мы внимательно следим за ценами на рынке и стремимся, чтобы покупки у нас были не только приятными, но и выгодными. Вы можете быть уверены, что цена в нашем магазине — самая низкая на рынке. Если вы найдете в интернете лечебную минеральную воду дешевле — мы снизим цену до этой цены.

ОТЗЫВЫ О ВОДАХ

Минеральная вода Билинска Киселка - Вкусная и полезная минеральная вода
Я имею наследственное генетическое заболевание - синдром Жильбера. При нем нарушена работа печени по утилизации непрямого билирубина. В анализах всегда выявляется повышенный билирубин при остальных нормальных показателях печени и ЖКТ, по УЗИ тоже нет отклонений. А внешне у меня часто бывает желтушный цвет кожи и склер. Синдром Жильбера никак не лечится, но билирубин можно снижать дополнительно помогая печени. Как? Конечно, в первую очередь важна диета - исключить жирное, копченое, острое и т. д. А еще хорошо помогают гепатопротекторы. Практически во всех препаратах в основу входит экстракт расторопши. Она значительно улучшает общее функционирование печени. Главное, что расторопша натуральный продукт и воздействует мягко. Про пользу минеральной воды тоже всем известно. И для меня стал открытием такой продукт как минеральная вода с экстрактом расторопши.
Лечебная вода, которая помогла мне справится с изжогой, приятный вкус и много применений
С юности я мучаюсь с гастритом, также у меня проблемы с выработкой желчи. Обычно эти проблемы обостряются у меня в весенний и осенний период, я наблюдаюсь у специалиста, но пить таблетки постоянно как-то не очень хочется. Хочу сегодня рассказать вам о натуральной минеральной воде, которая помогла мне избавится от неприятных ощущений (изжоги, тошноты и тяжести в желудке). Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s Билинска С экстрактом женьшеня.
Сила идеальной минеральной воды с женьшенем для нормализации нервной системы.
Добрый день, дорогие мои друзья !
Все отзывы

Поблагодарите организацию за соблюдение санитарно-гигиенических требований!

Все подробности на Едином портале предпринимателей Санкт-Петербурга crpp.ru
Курс для мам: красота после родов
6 192
Курс для мам: красота после родов
Курс для мам: восстановление после родов и становление лактации.
14 160
Курс для мам: восстановление после родов и становление лактации.
Курс минеральных вод для беременных
2 365
Курс минеральных вод для беременных
- 10%
Выгода 882
-10%
Курс. Эксельсиор. Мужское здоровье
7 938 8 820
Курс. Эксельсиор. Мужское здоровье
- 10%
Выгода 390
-10%
Курс. Эксельсиор. Женское здоровье
3 510 3 900
Курс. Эксельсиор. Женское здоровье
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 6 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 6 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 6 бут.
2 796
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 6 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 4 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 4 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 4 бут.
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 4 бут.
1 864
Зайечицкая Горькая 0,5 литра, без газа, 4 бут.
RAIMALA, 0,33 л, негазированная
RAIMALA, 0,33 л, негазированная
1 920
RAIMALA, 0,33 л, негазированная