Минеральная вода Билинска Киселка - Вкусная и полезная минеральная вода

Я имею наследственное генетическое заболевание - синдром Жильбера. При нем нарушена работа печени по утилизации непрямого билирубина. В анализах всегда выявляется повышенный билирубин при остальных нормальных показателях печени и ЖКТ, по УЗИ тоже нет отклонений. А внешне у меня часто бывает желтушный цвет кожи и склер. Синдром Жильбера никак не лечится, но билирубин можно снижать дополнительно помогая печени. Как? Конечно, в первую очередь важна диета - исключить жирное, копченое, острое и т. д. А еще хорошо помогают гепатопротекторы. Практически во всех препаратах в основу входит экстракт расторопши. Она значительно улучшает общее функционирование печени. Главное, что расторопша натуральный продукт и воздействует мягко. Про пользу минеральной воды тоже всем известно. И для меня стал открытием такой продукт как минеральная вода с экстрактом расторопши.