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ОТЗЫВЫ О ВОДАХ
Минеральная вода Билинска Киселка - Вкусная и полезная минеральная вода
Я имею наследственное генетическое заболевание - синдром Жильбера. При нем нарушена работа печени по утилизации непрямого билирубина. В анализах всегда выявляется повышенный билирубин при остальных нормальных показателях печени и ЖКТ, по УЗИ тоже нет отклонений. А внешне у меня часто бывает желтушный цвет кожи и склер. Синдром Жильбера никак не лечится, но билирубин можно снижать дополнительно помогая печени. Как? Конечно, в первую очередь важна диета - исключить жирное, копченое, острое и т. д. А еще хорошо помогают гепатопротекторы. Практически во всех препаратах в основу входит экстракт расторопши. Она значительно улучшает общее функционирование печени. Главное, что расторопша натуральный продукт и воздействует мягко. Про пользу минеральной воды тоже всем известно. И для меня стал открытием такой продукт как минеральная вода с экстрактом расторопши.
Лечебная вода, которая помогла мне справится с изжогой, приятный вкус и много применений
С юности я мучаюсь с гастритом, также у меня проблемы с выработкой желчи. Обычно эти проблемы обостряются у меня в весенний и осенний период, я наблюдаюсь у специалиста, но пить таблетки постоянно как-то не очень хочется. Хочу сегодня рассказать вам о натуральной минеральной воде, которая помогла мне избавится от неприятных ощущений (изжоги, тошноты и тяжести в желудке). Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s Билинска С экстрактом женьшеня.
Сила идеальной минеральной воды с женьшенем для нормализации нервной системы.