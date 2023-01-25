Минеральные воды
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275 руб./шт.
1 650 руб./уп.
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206 руб./шт.
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-25%
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999 руб./уп.
1 650 руб.
-39%
Экономия 652 руб.
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275 руб./шт.
1 650 руб./шт.
Есть в наличии
206 руб./шт.
275 руб.
-25%
Экономия 69 руб.
999 руб./шт.
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-39%
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Как правильно выбрать минеральную воду и купить? Сегодня рынок минеральных вод представлен большим разнообразием товаров. Минеральную воду купить не составляет труда, интересна сама проблема выбора. Как найти подходящую качественную лечебно-столовую, лечебную или питьевую воду? Бренды соревнуются между собой в дизайне бутылок и широте ассортимента. Мы уверены, что главный аргумент при выборе – добросовестный, хорошо зарекомендовавший себя производитель. У нас представлены воды лучших чешских и сербских источников, качество их известно по всему миру. Для разных вкусов и потребностей есть воды в стекле и ПЭТ-бутылках, негазированные и с природным газом, объемом 0,5л, 0,7 л,1 л,1,5 л. Минеральная вода, цена которой ниже средней в своем классе, не может не вызывать сомнения. Ведь основная задача – сохранить все лечебные качества природной воды при бутилировании, а для этого нужны знания и высокотехнологичное оборудование. Поэтому затраты на розлив, доставку и правильное хранение довольно велики. Кроме того, вся важная информация должна быть указана на этикетке: номер скважины, общий состав, срок годности. QR- код «Честный знак» на крышке каждой бутылки даст возможность более подробно познакомиться с характеристиками. От том, подойдет ли она при определенном заболевании, говорит химический состав. Мы знаем, как помочь выбрать воду именно для Вас! Подборка самых интересных статей о водолечении уже ждет Вас на сайте: последние новости бальнеологии, мнения врачей, отзывы пациентов и новейшие исследования. Мы избавим Вас от проблемы выбора и походам по магазинам и аптекам, предоставив грамотную консультацию и привезя заказ в срок домой или в офис. Поиск и заказ минеральной воды по каталогу не займет много времени, и Вы сможете наслаждаться вкусом лучших минеральных вод Европы у себя дома!
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