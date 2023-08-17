Билинска Киселка 1 литр, природ. газ., 6 шт. в уп.
1 944 руб./уп.
Есть в наличии
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Описание
Во всем мире более 350 лет знают и любят природную минеральную воду Билинска Киселка из Чехии. Ее добывают из глубокой скважины и сразу разливают по бутылкам на современном заводе. Контакт с окружающим миром полностью исключается, что гарантирует непревзойденные качества этой воды. Не зря ее выбирают на протяжении нескольких столетий ведущие врачи как России, так и других стран мира. Вы можете убедиться в этом, если прочитаете рекомендации различных медиков, а также отзывы их пациентов после курса лечения.Вода Билинска Киселка востребована как идеальное средство при болезнях желудочно-кишечного тракта. Она ускоряет обмен веществ, что положительно сказывается на работе всего организма. Регулярное употребление воды помогает избавиться от лишнего веса. После отравлений или кишечных вирусов эта вода незаменима, так как быстро восстанавливает водно-солевой баланс. Она также прекрасно утоляет жажду, ее можно и нужно пить в жаркие солнечные дни. Компания «Лечебные воды Чехии» является непосредственным импортером этой воды. Мы предлагаем вам купить Билинску Киселку по выгодным ценам как по одной бутылке, так и в удобной упаковке по шесть штук. С учетом того, что воду рекомендуют пить 21-30 дней от 3 до 4 раз в год, то упаковка очень удобна, можно сразу заказать нужный объем на весь курс.
Месторождение:
Глубинная вода бутилируется непосредственно из скважины глубиной191 м, в городе Билина, находящимся в районе Теплице Устецкого края на Севере Чехии. Температура воды в источнике 17-20 0 С, на поверхность ее поднимает природный углекислый газ. Первый контакт воды с миром – при вскрытии бутылки.
Вкус:
Солоновато-содовый, освежающий, с легкой природной газацией.
Общий состав:
Вода минеральная, питьевая, природная, лечебно-столовая, с природной газацией
Группа воды: гидрокарбонатно-натриевая
|
Катионы, мг/л
|
Анионы, мг/л
|
Литий Li⁺
|
3,6-4,8
|
Гидрокарбонат НСO₃⁻
|
4470-4640
|
Натрий Na⁺
|
1740-1880
|
Хлор Cl⁻
|
220-230
|
Калий K⁺
|
90-100
|
Сульфат SO₄²⁻
|
574-615
|
Магний Mg²⁺
|
45-48
|
Фтор F⁻
|
4,4-6,3
|
Кальций Ca²⁺
|
133-134
Общая минерализация 7,3-7,7 г/л
Ph – 6,6
При соблюдении условий хранения и в пределах срока годности, возможно выпадение естественного природного осадка, не влияющего на лечебные свойства воды
Уникальность:
Минеральная вода незаменима при болезнях ЖКТ. В РФ близкий аналог отсутствует. Рекомендована РНЦ восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ.
Срок годности, мес.: 12
Условия хранения: Минеральную воду следует хранить в плотно закрытой бутылке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от +5 С до +25 С. После вскрытия бутылку хранить при комнатной температуре не более 48 часов с закрытой крышкой.
Объем, л.: 1
Количество, шт.: 6
Вес, кг.: 6,560
Наименование и место нахождения импортера, уполномоченного изготовителем лица на принятие претензий на территории ЕАЭС: ООО "Родник"
ООО «Родник» предлагает сертифицированную Билинску Киселку в синих оригинальных бутылках, разлитую непосредственно на источнике. Срок реализации — 12 месяцев. Технические мощности завода-производителя исключают потери химических элементов в бутылочной воде.
Показания
- Атрофический гастрит
- Гастродуоденит
- Дисбактериоз
- Дискинезия желчного пузыря
- Изжога
- Лишний вес
- Повышенное газообразование
- Похмельный синдром
- Тяжесть от переедания
- Холангит
- Холецистит
- Хронический панкреатит
- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Противопоказания
- Декомпенсированный ацидоз
- Хроническая почечная недостаточность
Схема приема
Рекомендованный курс 21-30 дней , 3-4 раза в год
Лишний вес, тяжесть от переедания, повышенное газообразование
150-200 мл за 30 мин. до еды 3 - 4 раза в день. Для усиления лечебного эффекта можно смешать с Зайечицкой Горькой в соотношении 1:2 или 1:3
Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки
200 - 250 мл за 30 мин. до еды 3 раза в день
Изжога
100-250 мл через 20 мин. после еды или в момент появления дискомфорта
Хронический панкреатит
200 - 250 мл через 20 мин. после еды, вне периода обострения
Гастродуоденит
200-250 мл между едой 3 раза в день
Атрофический гастрит
150-200 мл за 20 мин. до еды 3 раза в день
Дискинезия желчного пузыря, холангит, холецистит
За 20 мин. до еды 150-200 мл 3 раза в день
Дисбактериоз
200 мл за 30 мин. до еды 3 раза в день
Похмельный синдром
Утром выпить 1 литр воды комнатной температуры
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